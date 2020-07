Ein getuntes Auto, dessen Halter die Veränderungen nur teilweise hat eintragen lassen, ist von der Polizei am Mittwoch in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim aus dem Verkehr gezogen worden.

Keine Betriebserlaubnis mehr

Wie die Polizei weiter mitteilt, leuchteten die Frontblinker des Autos bei laufendem Motor ständig, außerdem waren die Rückleuchten mit Folie abgedunkelt und an den Endrohren des Auspuffs Blenden angebracht worden. All das war nicht ordnungsgemäß in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Der 42-jährige Fahrer des Wagens hatte dagegen Änderungen an Spurplatten, Frontlippe und Felgen korrekt eintragen lassen. Wegen der nicht genehmigten Veränderungen ist nun aber die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen.