Der 86-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse hat am Donnerstag um 14.30 Uhr einen BMW in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt und ist geflüchtet. Laut Polizei verursachte er beim Rangieren mit seinem Wagen einen Schaden von 500 Euro am Kotflügel des BMWs. Durch einen Zeugen konnte der Beschuldigte jedoch ermittelt werden. Gegen den Senior wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.