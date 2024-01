Die fünf im Dürkheimer Stadtrat vertretenen Parteien planen eine Veranstaltung „gemeinsam für die Demokratie“. Das hat CDU-Fraktionssprecher Markus Wolf nach einer Sitzung des Ältestenrats am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Die Veranstaltung solle „kurzfristig“ stattfinden und setze auf ein breites Bündnis, so sollen unter anderem auch die Kirchen mitmachen. Wo genau die Veranstaltung stattfindet und wie sie gestaltet wird, ist laut Wolf noch offen. Dies soll in den kommenden Tagen geklärt werden. Pläne für eine Veranstaltung hatte auch das Bündnis für Vielfalt und Toleranz. Laut Regina Zienczyk vom Bündnis soll diese aber erst im März oder April stattfinden. Nach einer „Correctiv“-Recherche über Pläne von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern zur Vertreibung von Menschen aus Deutschland gehen derzeit in großen und kleinen Städten Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße.