In der Initiative, die sich für Tempo 30 „für mehr Lebensqualität“ einsetzt (wir berichteten am Montag), sieht Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) auch eine Chance für Friedelsheim.

Zu dieser Initiative haben sich bereits mehr als 380 Kommunen zusammengeschlossen. Dort wird gefordert, die Entscheidungshoheit über zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf Ortsstraßen an die Kommunen zu übertragen. Bei den klassifizierten Straßen in den Orten haben übergeordnete Behörden in dieser Sache das Sagen.

Es gebe im Friedelsheim bereits eine Unterschriftensammlung zu dem Thema Tempo 30 im Ort, berichtete Fleischer. Eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung hielte er im Kernbereich mit dem Mittelpunkt Ampelkreuzung– nicht aber im ganzen Ort – für sinnvoll.

„Lamm“ soll Gelb-, Beige- oder Erdfarben werden

Der ursprünglich geplante Dachgeschossausbau im ehemaligen „Lamm“ soll entfallen. Sein gemeindliches Einvernehmen hiermit stellte der Gemeinderat allerdings unter den Vorbehalt, dass sich der Bauherr auch bei einem inzwischen weiß gestrichenen Teil des Hauses an die Absprache hält, derzufolge für den Anstrich ein Farbton der Gelb-, Beige- oder Erdfarbenpallette zu nehmen sind. Der Antrag der FWG, die Schwabenbachhalle und den Ratssaal mit Schriftzügen auf der Fassade kenntlich zu machen, stieß auf die Zustimmung aller Ratsmitglieder.