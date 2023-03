Die Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim hat einen neuen Schulleiter: Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilte, wurde Steffen Wagner am Dienstag bestellt.

Wagner ist 56 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Pädagoge begann seine berufliche Tätigkeit im Jahr 2000 an der damaligen Fritz-Straßmann-Realschule in Mainz-Hechtsheim. Von 2001 bis 2005 war er am privaten St.-Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern tätig und wechselte im Anschluss an die IGS Enkenbach-Alsenborn. Bis zu den Osterferien wird er laut ADD seine Arbeitszeit zwischen den beiden Schulen aufteilen, nach den Ferien ist er dann komplett an seiner neuen Schule.

Rechtsstreit überschattet Leitungssuche

Damit steht eine lange Vakanz vor dem Ende: Im Sommer 2021 wurde der langjährige Schulleiter Georg Dumont in den Ruhestand verabschiedet. Seither gab es eine Schulleiterin „in Mitführung“ – Stephanie Dojani, die Leiterin der IGS Enkenbach-Alsenborn.

Hintergrund war ein Rechtsstreit über die Besetzung der Schulleiterstelle – ein unterlegener Bewerber hatte Rechtsmittel gegen die Entscheidung der ADD eingelegt. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat die Klage Ende Februar abgewiesen. Das Gericht hat zwar keine Berufung gegen ihre Entscheidung zugelassen, doch der unterlegene Bewerber kann beim rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen.

Dass Wagner zunächst nur kommissarisch bestellt wurde, habe damit aber nichts zu tun, betonte eine ADD-Sprecherin auf Anfrage. Dies sei aus beamtenrechtlichen Gründen ein üblicher Vorgang.