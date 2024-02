Wegen einer Flurbereinigung in Weisenheim am Berg wollen die Verbandsgemeindewerke Freinsheim eine Wasserleitung zwischen Bobenheim am Berg und Dackenheim verlegen. Trotz einiger Bedenken stimmte der Werkausschuss zu. Die endgültige Entscheidung trifft der Verbandsgemeinderat.

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) und Werkleiter Felix Haller argumentierten, dass eine Verlegung der Leitung sinnvoll sei. Wenn das Gelände bei der Flurbereinigung neu angelegt wird, bestehe die Gefahr, dass danach nicht mehr genug Erde über der Leitung ist, so Haller. Oberholz verwies darauf, dass es für die Verlegung von Leitungen im Zuge von Flurbereinigungen einen Zuschuss gibt. Die Werke müssten nur 20 Prozent der Kosten zahlen. Angesichts dessen, dass die Wasserleitung erst etwa 30 Jahre alt ist und noch nie Probleme gemacht habe, sei das kein Argument, sagte Jürgen Schneider (FDP). Mehrere Wasserleitungen seien weitaus älter und hätten Schäden.

200.000 Euro eingeplant

Im Haushaltsplan der Werke sind rund 200.000 Euro eingeplant. Das erscheine ihnen sehr teuer, so Schneider und Thomas Krüger (FWG). Haller sagte, dass es sich bei dem Betrag nur um eine geschätzte Summe handle. Ein Ingenieurbüro wurde mit der Planung beauftragt. Kosten: 20.000 Euro.