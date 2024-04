Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich hätte sich die After-Work-Reihe des Vereins „Musik und Kultur in Weisenheim am Sand“ (MuK) am Freitag in die Sommerpause verabschieden sollen. Daraus wird aber nix. Im Mai gibt es nämlich eine Zugabe „als Dankeschön für eine sensationelle Saison“ mit durchweg ausverkauften Konzerten und tollem Feedback der Besucher, wie der MuK-Vorsitzende Holger Koob erklärt. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass sich der April-After-Work da nahtlos einreiht.

Denn das, was sich in der Musikkneipe „Adler“ am Freitagabend abspielte, kann nur als Gruß aus der obersten Liga bezeichnet werden. Die Gastgeber Herb Jösch