Mit Stickern und kleinen Plakaten will der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Bad Dürkheim auf das Thema „Energie sparen“ aufmerksam machen. Eine neue Vorsitzende hat er auch: Andrea Scheuermann.

500 Informationsblätter in leicht verständlicher Sprache und ebenso viele Sticker in drei Farben sollen in Flüchtlingsunterkünften, bei Integrations- und Sprachkursen sowie von Zielgruppen frequentierten Behörden, aber auch in Schulen, Kitas oder Flüchtlingscafés auf Möglichkeiten zum Energiesparen hinweisen. „Die Menschen sind durch ein Herkunftsland mit anderen klimatischen Bedingungen nicht sensibilisiert. Wer aus einer trockenen, heißen Region kommt, weiß oft nicht, wie wichtig richtiges Heizen und Lüften sind, um Schimmel zu vermeiden“, erklärt Scheuermann.

Die Info-Plakate seien auf Deutsch verfasst, aber „gut für Übersetzungen per App auf dem Smartphone geeignet“. Zudem verweise ein QR-Code auf eine Webseite der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, wo es ausführliche Informationen in unterschiedlichen Sprachen zum Energiesparen gibt. Landsleute im ehrenamtlichen Einsatz sollen die Menschen in ihren Unterkünften besuchen und „die Notwendigkeit und Wege zum Energiesparen persönlich erläutern. Denn nur Papier verteilen, bringt meistens nichts“, so Scheuermann. Die Sticker – Smileys mit Symbolen für Wärme, Wasser und Strom – sollen zudem „an strategischen Punkten im Haushalt als nette kleine Erinnerung aufgeklebt werden“. Vorlagen stehen auf Kreis-Website zum Download bereit und dürfen vervielfältigt werden.

Leerer Wohnraum gesucht

Die Wahl-Erpolzheimerin Scheuermann ist seit Ende August neue Vorsitzende des Beirats . Sie hat das Amt von Bernd Frietsch übernommen und führt den Beirat bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 2024. Die gebürtige Duisburgerin ist auch im Vorstand des Vereins „Miteinander Freinsheim“ aktiv. Nun wirbt sie in Doppelfunktion um Unterstützung und Aufmerksamkeit für die Belange geflüchteter Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Beispielsweise ruft die 62-Jährige dazu auf, leeren Wohnraum bereit zu stellen.

Kontakt

Andrea Scheuermann, E-Mail: a.scheuermann@hile-freinsheim.de