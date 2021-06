Gleich mehrere Verkehrsschilder sind am Montag an der Einmündung L 455 und Erpolzheimer Straße beschädigt worden. Laut Polizei befinden sich alle Schilder auf der dortigen Verkehrsinsel. Die Beamten vermuten, dass ein Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren und die Schilder beim Abbiegen beschädigt haben muss. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.