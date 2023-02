Der Ludwigshain wird die Mitglieder des Ortsgemeinderats Weisenheim am Sand in der Ratssitzung am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Pfälzer Hof beschäftigen.

Im Mai 2020 hatten die Ratsmitglieder beschlossen, dass für einen Teil des Ludwigshains ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Ein Entwurf dieses Bebauungsplans, der von einem eigens beauftragten Planungsbüro erstellt wurde, soll in der Ratssitzung am Donnerstag vorgestellt werden.

Es ist dann Sache der Politiker zu entscheiden, ob als nächster Schritt des Bebauungsplanverfahrens vorzeitig Stellungnahmen der Bürger und der Träger öffentlicher Belange eingeholt werden sollen. Bei Letzteren handelt es sich um Behörden und Versorgungsunternehmen.

Um den Ludwigshain geht es auch in einem weiteren Punkt der Tagesordnung: Die Veranstaltungen dort sind umstritten. Naturschützer versuchen seit einiger Zeit, diese zu verhindern, weil dadurch Tiere gestört würden. Nun hat die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung gefordert, dass eine artenschutzrechtliche Beurteilung und eine Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung erstellt werden müssen. Die Ratsmitglieder sollen nach Angaben der Gemeindeverwaltung einen entsprechenden Auftrag vergeben, die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 11.500 Euro.