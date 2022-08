Das groß angelegte Förderprogramm Impuls der Bundesregierung soll Musizierende in ländlichen Räumen stärken und einen Neustart nach der Pandemie ermöglichen.

Für den Gesangverein Liedertafel Ungstein ist das eine willkommene Gelegenheit, die Proben- und Konzerttätigkeit zu intensivieren und mit dem Projekt „Faszination Chor“ neue Mitglieder zu gewinnen.

Der Vorstand des Gesangvereins war sich schnell einig, die Chancen dieses Förderprogramms zu nutzen. Stefanie Teiche, im Vorstand für die Finanzen zuständig, übernahm die Aufgabe, sich durch das komplizierte Antragsverfahren zu arbeiten und ließ nicht eher locker, bis alle Details geklärt und digital erfasst waren. Unterstützung erhielt sie dabei vom Kreischorverband Vorderpfalz. Inzwischen liegt die Förderzusage vor, mit der Kosten wie beispielsweise Notenmaterial, projektbezogene Honorare und Werbematerial gedeckt werden können.

Auch ohne Vorkenntnisse mitmachen

Das Projekt „Faszination Chor – Entdecke Deine Stimme“ war geboren. Bei der kreativen Präsentation „Open House“ am 24. September von 10 bis 16 Uhr im Ungsteiner Haus kann jeder mitmachen, der Spaß am Singen in der Gemeinschaft hat und ohne Angst vor der eigenen Stimme dabei sein will. Das Projekt läuft über zweieinhalb Monate, in denen gemeinsam gesungen wird. Die Chorleiter geben dazu noch Erklärungen zur Notenlehre. So ist es jedem möglich, auch ohne Vorkenntnisse mitzumachen. Die Stimmbildung übernimmt Salome Niedecken, die auch den Ungsteiner Chor „Tonart“ leitet.

Von September bis Dezember wird in einer wöchentlichen Probenphase ein Konzertprogramm erarbeitet, das am 2. Adventssonntag in der Bad Dürkheimer Burgkirche aufgeführt werden soll. Chorleiter Erik Meßmer hat zum Abschluss dieses Projekts neben weihnachtlicher Chormusik eine leicht zu singende kurze Messe des französischen Komponisten Charles François Gounod ausgesucht, die für Einsteiger geeignet ist und bei der schnell Erfolgserlebnisse erreicht werden können. Ein Streichorchester von Studenten der Mannheimer Musikhochschule unterstützt dabei die Sängerinnen und Sänger.

Klassische und moderne Literatur

Wie Vorsitzende Elisabeth Hetterling betont, sind bei der Open House Veranstaltung alle Interessierten willkommen, auch ohne Chorerfahrung und egal wie alt sie sind. In den beiden Chören der Liedertafel sind ebenfalls alle Altersgruppen vertreten. Im traditionellen Chor haben sich Menschen zusammen gefunden, die unter Leitung von Erik Meßmer vierstimmige Chorliteratur klassischer Komponisten, Volkslieder, Melodien aus Oper und Operette und internationale Folklore einstudieren. Der gemischte Popchor Tonart widmet sich modernen Songs aus der vierstimmigen Literatur. Bei der Auftaktveranstaltung werden Mitglieder beide Chöre dabei sein. Anmeldung unter Info@chor-ungstein.de.