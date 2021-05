Die Ungsteiner Michaela und Rainer Sieber ärgern sich über ihre nicht geleerte Bio-Tonne. Eine Nachfrage bei der Firma Remondis – ob der Müll denn noch abgefahren werde – habe der Entsorger zwar beantwortet. Allerdings mit den Worten: „Wir können niemanden schicken, wir haben kein Personal.“

Die Remondis-Mitarbeiterin habe ihm allerdings empfohlen, den in der Folge anfallenden Bio-Müll erstmal in einen Karton zu packen, erzählt Sieber. Und damit dieser Karton dann bei der nächsten Biomüll-Abfuhr auch mitgenommen werde, habe die Frau ihm auch einen entsprechenden Vermerk in ihren Unterlagen angeboten.

„Ich will aber keine Maden auf der Straße züchten“, sagt Sieber im Gespräch mit der RHEINPFALZ und erzählt von seinem daraufhin getätigten zweiten Anruf: den beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim. Dort habe man ihm zwar keine Karton-Lösung angeboten, sagt der Ungsteiner, aber empfohlen, den Bio-Müll in die schwarze Tonne zu werfen. Sieber erachtet dies jedoch als „unsachliche“ Rückmeldung und sagt: „Das ist doch keine Lösung; entweder trennen wir unseren Müll oder wir lassen es bleiben.“ Siebers Informationen zufolge war das Nicht-Leeren seiner Bio-Mülltonne vergangene Woche auch kein Einzelfall, es seien noch mehr Ungsteiner betroffen gewesen.

Entsorger Remondis reagiert nicht

Trotz zweifacher Nachfrage seitens der RHEINPFALZ wollte die Firma Remondis in dieser Angelegenheit keinen Kommentar abgeben. Stellung nahm indes der Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Klaus Pabst. Dass es ein Personalproblem gibt, aufgrund dessen der Bio-Müll in Ungstein nicht abgeholt werden konnte, sei ihm nicht bekannt, so Pabst. „Wenn es da ein generelles Problem gäbe, müsste das der Entsorger auch kommunizieren“, fügt er hinzu, „die Beschwerden würden sich in solch einem Fall ja häufen.“

Auch sei es seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs „keine offizielle Aussage“, dass Bio-Müll in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden soll. Wenn eine solche Aussage in seinem Haus getroffen worden sei, dann sei das höchstens als gut gemeinte Rückmeldung zu verbuchen, weil jemand behilflich sein wollte, eine kurzfristige und möglichst praktikable Lösung in einem Einzelfall zu finden.

Zeitungspapier hilft gegen Maden

„Natürlich ist das unschön, wenn der Bio-Müll nicht geleert wird“, sagt Pabst. In den Sommermonaten werde die Bio-Tonne allerdings wöchentlich geleert und ihr Volumen sei ja in der Regel auf die im Rest des Jahres übliche und turnusmäßige zweiwöchige Leerung ausgelegt. Die Gründe für die offensichtlich nicht erfolgte Leerung der Sieberschen Bio-Mülltone in der vergangenen Woche kenne er nicht, sagt Pabst. Um aber zu verhindern, dass Fliegen ihre Eier auf dem Biomüll ablegen und damit für das wenig appetitliche Treiben von Maden sorgen, hat er ganz generell folgenden Tipp: „Küchenabfälle gut in altes Zeitungspapier einwickeln“. Das sei absolut zielführend und er selbst praktiziere dieses Vorgehen sehr erfolgreich.

Was darf in die Biotonne?