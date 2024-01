36 Leistadter Haushalte hatten am Donnerstagabend und am Freitag kein Wasser. Verantwortlich war dafür ein Rohrbruch in der Hauptstraße. Die Straße ist gesperrt.

In der Leistadter Hauptstraße ist die Leitung „anfällig“, wie es Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher ausdrückte. Es ist nicht die erste Sperrung nach einem Rohrbruch. Schon lange ist geplant, dass die Hauptstraße ausgebaut wird. In diesem Zusammenhang wollen die Stadtwerke die Leitungen erneuern. „Wir hoffen jedes Jahr, dass das Projekt kommt“, sagte Kistenmacher. Der jüngste Vorfall in der Hauptstraße – etwa im Bereich der Hausnummer 83 – war am Donnerstagabend bemerkt worden, als ein Keller voll gelaufen war. Danach war das Wasser abgestellt worden. Gefunden hatten die Stadtwerke das Leck am Freitagnachmittag noch nicht. Ein Bauteam war im Einsatz. Sie seien aber zuversichtlich, die undichte Stelle bis zum Abend gefunden zu haben, betonte Kistenmacher am Freitagnachmittag. Dann sollte auch das Wasser wieder fließen.

Straße bis mindestens Montagabend gesperrt

Die Baustelle bleibe bis Montag geöffnet. Dann soll das defekte Leitungsstück ersetzt werden. Klappt das, sei die Strecke am Montagabend wieder befahrbar, hofft Kistenmacher. Asphaltiert werden könne sie witterungsbedingt noch nicht gleich. Laut Verwaltung wurde eine Umleitung ausgeschildert, die über Kallstadt, Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg verlaufen soll.

Dass Wintereinbruch und Rohrbruch zusammenhängen, glaubt Kistenmacher nicht. Es sei nicht so kalt, dass es auf die tief liegenden Leitungen Einfluss haben kann. Der Stadtwerke-Chef hofft, dass der Ausbau der Hauptstraße bald startet: „Es ist wirklich Zeit“.