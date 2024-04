Der Landrat des Landkreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), hat im vergangenen Jahr rund 8890 Euro an Einkünften aus öffentlichen Ehrenämtern in Form von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern erhalten. Das wurde in der Kreistagssitzung am Dienstag öffentlich gemacht. So ist Ihlenfeld stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Haardt, Mitglied in diversen Gremien im Verband Region Rhein-Neckar oder stellvertretender Vorsitzender der Versammlung des Zweckverbands Pollichia-Museum.

Vergütungen für Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit seinem Amt als Landrat stehen, hat Ihlenfeld wie vorgeschrieben an die Kreiskasse abgeführt. Dies waren insgesamt 3030 Euro. So ist Ihlenfeld Mitglied des Aufsichtsrats und stellvertretender Vorsitzender der GML Abfallwirtschaft mbH sowie der Rhein-Haardtbahn GmbH. Keine Einnahmen erhielt Ihlenfeld laut Kreisverwaltung aus Nebentätigkeiten wie als Vorsitzender der Pfalztouristik oder als Beiratsvorsitzender der rheinland-pfälzischen Energieagentur.

Erster Kreisbeigeordneter Timo Jordan (SPD) bekam als Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Haardt sowie als Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Landau im vergangenen Jahr rund 3334 Euro ausgezahlt.

Als Präsident des DRK-Kreisverbands Bad Dürkheim sowie als Mitglied des Naturschutzbeirats bei der SGD Süd nahm Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU) 726 Euro ein.