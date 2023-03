Der Landkreis Bad Dürkheim hat im Jahr 2022 1637 Flüchtlinge aufgenommen. Davon waren allein 1327 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Durch das Engagement der Verwaltungen vor Ort sind wir nach wie vor in der Lage, für Flüchtlinge Wohnraum zu finden“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Man werde alle Hebel in Bewegung setzen, um Turnhallenbelegungen – auch im Sinne der Flüchtlinge – zu vermeiden. „Wir sind noch nicht an diesem Punkt, an dem das nötig wäre“, betont Beigeordneter Sven Hoffmann (CDU).

Dennoch bleibt die Unterbringung der Flüchtlinge eine Herausforderung.