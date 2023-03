Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es zwar derzeit noch Wohnraum für Flüchlinge, doch womöglich könnte in diesem Jahr die Kapazitätsgrenze erreicht werden. Was dann? „Unsere Absicht ist jedenfalls nicht, Turnhallen zu belegen oder Zeltdörfer zu errichten“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). An Bund und Land hat er konkrete Forderungen.

1637 Flüchtlinge wurden 2022 im Landkreis aufgenommen. Davon waren allein 1327 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sowie 271 Asylbewerber aus Afghanistan, Iran, Irak,