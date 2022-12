Die Sanierung der von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg ist eine der großen Baumaßnahmen, die sich der Landkreis fürs nächste Jahr vorgenommen hat. Über vier Millionen Euro umfasst das auf zwei Jahre angesetzte Projekt.

Aufgrund von Mängeln beim Brandschutz muss der Landkreis hier aktiv werden. Nach Erstellung eines Gutachtens und einer europaweiten Ausschreibung geht es im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten los. Wie Kreisbaudezernent Sven Hoffmann (CDU) auf Anfrage erläuterte, wird eine Außentreppe als zweiter Rettungsweg angebracht. Zudem werden weitere Brandschutztüren im Schulgebäude eingebaut. Die Elektroinstallation muss nach den neuesten Anforderungen optimiert werden. Auch eine neue Brandmeldeanlage ist vorgesehen. Neue Decken werden in den Fluren sowie in den Klassenzimmern eingebaut. Alle Klassenzimmer bekommen eine neue Beleuchtung. „Außerdem werden die alten Glasbausteine ausgebaut und durch neue Fenster ersetzt“, erklärte Hoffmann. An die Amokprävention wird beim Umbau ebenfalls gedacht.

Flächendeckendes WLAN

Ein wichtiger Teil des Projekts ist eine neue EDV-Vernetzung. So erhält die Schule flächendeckendes WLAN und alle Klassenzimmer werden mit Panels ausgestattet. Derzeit werden bereits die neuen Raumlüftungsanlagen eingebaut, die für einen regelmäßigen Luftaustausch sorgen sollen. Dafür müssen in den Klassenzimmern die Außenhüllen aufgebrochen werden, um eine Verbindung zur Außenluft herzustellen. „Im Sommer kann die Anlage dann zum Kühlen benutzt werden“, so der Baudezernent. Mit diesen neuen Lüftungsanlagen könnten jährlich bis zu 20 Prozent an Energiekosten an den 14 Schulen des Kreises gespart werden.

Während des Umbaus müssen einzelne Klassen in Containern unterrichtet werden. Weil eine andere Baumaßnahme länger dauert, musste der Bauausschuss im Dezember zwei weitere Schulcontainer für zwei Jahre anmieten (Kosten: rund 75.000 Euro). Über 50 solcher Container sind laut Hoffmann im Besitz des Kreises.