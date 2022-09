Fördermittel für die digitale Entwicklung will das evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim unter anderem für ein digitales Patientenportal verwenden.

Die Zuwendung von weiteren rund 380.000 Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds für digitale Entwicklung überreichte der Mainzer Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz (SPD) am Mittwoch dem Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim, Christoph Patzelt, und Pflegedirektorin Doris Wiegner.

Rund 266.000 Euro stammen aus dem entsprechenden Fonds des Bundes, nahezu 114.000 Euro steuert das Land Rheinland-Pfalz bei. Die Klinik in Trägerschaft der Diakonissen Speyer erhielt bereits zu Jahresbeginn eine Förderung in Höhe von 1,4 Millionen für den Ausbau seiner digitalen Infrastruktur. „Wir werden die zweckgebundenen Fördergelder in ein digitales Patientenportal investieren: das Aufnahmemanagement, das Behandlungsmanagement und das Entlass- und Überleitungsmanagement unserer Klinik soll dadurch ausgebaut und mittels digitaler Lösungen modernisiert werden“, erläutert Geschäftsführer Christoph Patzelt.

Personal soll entlastet werden

Darüber hinaus dienen die Maßnahmen der Patientensicherheit, ferner werde der Dokumentationsaufwand reduziert und somit das Personal im administrativen Bereich entlastet. „Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sind ein wichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung des Krankenhausstandorts – konkret hier vor Ort und für die Patientinnen und Patienten im ganzen Land“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer bei der Übergabe des Förderbescheids in Vertretung von Gesundheitsminister Clemens Hoch. „Nicht erst die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wie wertvoll unsere Krankenhäuser im Land sind. Eine hochwertige, moderne Gesundheitsversorgung sowie die zunehmende Digitalisierung bleiben zentrale Schwerpunkte der Regierungsarbeit dieser Legislaturperiode.“