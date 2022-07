Markus Kieser ist neuer Verwaltungsdirektor am Kreiskrankenhaus in Grünstadt. Der Diplom-Kaufmann hat sein Amt am Dienstag angetreten. Nach einiger Zeit als Krankenhausberater bei der BKK und der Barmer hat der heute 52-Jährige, der aus dem baden-württembergischen Buchen stammt, acht Jahre lang verantwortliche Positionen im Klinikum Offenbach innegehabt. Zuletzt hat Kieser seit 2011 die Klinik in Weinheim geleitet.

Kiesers Vorgänger Udo Langenbacher hatte den Posten in Grünstadt seit 2013 innegehabt. Aufgegeben hat er ihn, weil er zum Jahreswechsel Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Süd-West mit elf Kliniken und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland geworden ist. Die gemeinnützige GmbH mit Sitz in Mainz hat seinen Angaben zufolge mehr als 4700 Mitarbeiter.