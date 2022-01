Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, einen in der Jahnstraße abgestellten Suzuki Alto beschädigt und ist danach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Unfall an der Heckstoßstange des Suzuki ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.