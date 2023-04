Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haus geerbt und nun? Betroffene sind plötzlich mit vielen Fragen konfrontiert. Dekra-Sachverständige Anette Dengler und Rechtsanwalt Clemens Pfister nehmen sich am Donnerstag dieses Themas in der Burgkirche ab 18 Uhr an. Vorab hat sich Lisa Demmerle mit ihnen über die Situation auf dem Dürkheimer Häusermarkt unterhalten.

Energiekrise und steigende Zinsen: Frau Dengel, wie schätzen Sie aktuell die Lage am Immobilienmarkt in der Region ein?

Anette Dengel: Ich gehe davon aus, dass die