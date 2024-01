Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Herxheimer Hauptstraße bis voraussichtlich Donnerstag halbseitig gesperrt. Das hat Felix Haller, Leiter der Freinsheimer Verbandsgemeindewerke, auf Nachfrage mitgeteilt. Der Rohrbruch war am Sonntagmorgen aufgetreten. Seither sind einige Haushalte in Herxheim ohne Wasser. Haller hoffte am Montagnachmittag, dass das Wasser am Abend wieder fließen kann.

Die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke planen nach Aussage von Haller, am Montagabend in Freinsheim weiterzumachen. Hier war es am Samstagabend zu einem Rohrbruch in der Haintorstraße gekommen. Nachdem die Menschen dort am Sonntagmorgen zunächst wieder Wasser hatten, platzte am Abend wieder eine Leitung in der Straße. Seither fließt dort erneut kein Wasser. Ziel sei es, auch die Haushalte in der Freinsheimer Haintorstraße am Montag wieder ans Netz zu bekommen. In der Herxheimer Hauptstraße, der Altstadt in Freinsheim, aber auch in Erpolzheim gebe es teils noch sehr alte Leitungen, die erneuert werden müssten, sagte Haller. In Freinsheim sei eine Maßnahme in der Haintorstraße eigentlich in einigen Monaten vorgesehen gewesen. Für den Austausch aller alten Leitungen in der VG müsse ein Investitionsprogramm gestartet werden, so Haller.