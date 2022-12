Kritik an der Median Rhein-Haardt-Klinik Bad Dürkheim äußert Sabine Kuntz: Dort hätten Patienten in den vergangenen Wochen keine Heizung oder warmes Wasser gehabt.

Die Klinikleitung räumt Probleme ein. Die seien jetzt aber behoben.

In der Median Rhein-Haardt-Klinik in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim werden suchtkranke Menschen behandelt. Kuntz ist Angehörige eines Patienten und hat bei Besuchen die Probleme mit der Wärmeversorgung mitbekommen. Zunächst habe die Heizung teils nicht funktioniert, später ein bisschen. Dafür sei dann das Wasser kalt geblieben. „Das ist für mich eine unerklärliche Situation, gerade in einer Pflegeeinrichtung“, sagt Kuntz, die selbst als Krankenschwester tätig ist. „Ich verstehe nicht, dass man so etwas Patienten sowie dem Pflegepersonal, Therapeuten und anderen Mitarbeitern, das man in solchen Einrichtungen benötigt, zumutet.“ Als Angehörige sei sie über solche Umstände enttäuscht und sehr verärgert.

Sechs Pumpen defekt

Von der RHEINPFALZ auf die Vorwürfen angesprochen, bestätigt der Kaufmännische Leiter Andreas Münch die Schwierigkeiten mit der Heizung. Er schränkt deren Dauer allerdings ein: „Die Heizungsanlage ist an einigen wenigen Tagen in den vergangenen zweieinhalb Wochen ausgefallen, da sechs Pumpen in kürzester Zeit ausgefallen sind“, schildert er den Sachverhalt aus Sicht der Klinik. Lieferengpässe hätten die Reparaturen in die Länge gezogen. Mittlerweile seien die Pumpen jedoch erneuert und die Heizung laufe wieder stabil. Momentan werde an der Anlage, die mehrere Gebäude mit Wärme versorgt, der hydraulische Abgleich vorgenommen, um eine optimale Versorgung sicherzustellen.

Da die Warmwasserversorgung teilweise an der Heizungsanlage hänge, sei diese ebenfalls von den ausgefallenen Pumpen betroffen gewesen. „Auch dieses Problem ist behoben“, erklärt Münch.