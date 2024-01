In der 4. Querstraße in Freinsheim steht ein Wohnhaus in Flammen. Das teilte Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz am späten Abend mit. Die Feuerwehr versuche derzeit zu verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übergreift. Der Brand war gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde auch über Sirenen alarmiert.