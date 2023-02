Die Wasserleitung in der Hauptstraße in Herxheim am Berg ist wieder repariert. Am Montag musste wegen eines Rohrbruchs die Straße voll gesperrt werden.

Wie Wassermeister John Beuttel am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde von der Baufirma Schlatter ein 1,30 Meter langes Rohr ersetzt, das einen Riss aufwies. „Die Hauptleitung hat schon etliche Jahre auf dem Buckel, da kann so etwas schon mal passieren“, sagte Beuttel.

Auf das Problem aufmerksam geworden ist ein Anwohner der Hauptstraße am Sonntagabend. Er rief beim Wasserwerk an, weil in seinen Keller auf einmal Wasser eingedrungen war. Es sei schnell klar geworden, dass ein Rohrbruch dahinter stecken musste. Daraufhin habe man sich entschieden, das Wasser abzustellen, um weitere Wasserschäden zu vermeiden, so Beuttel. Mit Hilfe einer Notleitung habe man die Wasserversorgung in der Hauptstraße am Montag sicherstellen können.

Umleitung über Erpolzheim

Die Hauptstraße müsse jedoch noch bis Ende der Woche gesperrt bleiben. So lange dauere es noch, bis die Straße wieder geschlossen und fertig asphaltiert sei. Dies sei zwar auch aufgrund der gesperrten Ortseinfahrt in Freinsheim für den Autoverkehr problematisch. Jedoch sei dies jetzt nicht anders zu handhaben, erklärt der Wassermeister.

Nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Jens Schäfer führt die gesperrte Hauptstraße in Herxheim jetzt dazu, dass der gesamte Verkehr nach Freinsheim über Erpolzheim umgeleitet wird.