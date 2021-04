In diesem Jahr soll eigentlich der 1250. Geburtstag von Weisenheim am Berg gefeiert werden. Bürgermeister Joachim Schleweis (CDU) ist noch skeptisch, ob die Festlichkeiten überhaupt stattfinden können.

„Mit der Weinwanderung im Mai sollen die Jubiläumsfeierlichkeiten losgehen“, sagt der Ortschef und fügt dabei schnell hinzu: „Momentan sehe ich aber nicht, wie das funktionieren soll. So wie es aktuell aussieht, müssen wir wohl alle Veranstaltungen um ein Jahr verschieben.“

Im Rückblick auf 2020 findet Schleweis keine wirklich netten Worte. „Bescheiden war es“, sagt der Bürgermeister und zuckt mit den Schultern. Dennoch wollen die Weisenheimer den Kopf nicht in den Sand stecken. „Ein wichtiges Projekt ist die Erweiterung beziehungsweise die Sanierung des Friedhofes“, erklärt Schleweis. Drei neue Urnengrabfelder und eine Urnenwand sind vorgesehen. „Ich bin zuversichtlich, dass die Arbeiten noch 2021 beginnen können. Wir hatten und haben hier auch sehr großen Bedarf“, sagt Schleweis, der seit 2014 Bürgermeister ist.

Grundstücksverhandlungen: Es hängt noch an Kleinigkeiten

Weiter in der Entwicklung ist das Projekt „Betreutes Wohnen“. Schleweis macht klar: „Der demografische Wandel macht sich auch in unserer Gemeinde bemerkbar.“ 67 Prozent der Bürger in Weisenheim am Berg seien über 50 Jahre. Auf einem Areal östlich der Weisenheimer Von-Carlowitz-Realschule und nördlich der Neumayerstraße könnte ein modernes Pflegeheim mit Station, Pflegeappartements und ein Betreutes Wohnen mit Service entstehen. Das ist der große Traum.

„Bei den Grundstücksverhandlungen mit den Eigentürmern liegt es derzeit noch an Kleinigkeiten“, sagt Schleweis, der aber zuversichtlich ist, dass man hier bald startbereit sei. Allerdings: Der Bürgermeister sagt, dass sich die Gemeinde entschlossen habe, einen externen Projektmanager damit zu beauftragen. „Wir haben auch schon jemanden im Auge, der in der Vergangenheit beim Bau des Seniorenheims in Freinsheim bei den Planungen involviert war“, verrät der Bürgermeister. Theoretisch könnte die Gesamtfläche der neuen Einrichtung 14.000 Quadratmeter umfassen. Das moderne Seniorenheim könnte laut Schleweis Platz für 70 bis 80 Personen bieten.

Bürgermeister hofft auf Sanierung der L 522

Die Sanierung der Landesstraße 522 nach Herxheim am Berg ist dem Weisenheimer Bürgermeister auch noch sehr wichtig. „Diese Straße ist doch sehr marode. Mittlerweile wurde ja auch die L 517 nach Leistadt gemacht. Wir hoffen, dass da nun bald etwas passiert“, sagt Schleweis.

