Und es dreht sich doch: Gerade wird an der Dürkheimer Saline das laut Besitzer größte mobile Riesenrad der Welt aufgebaut. Im Juni hatte die Stadt dies mit dem Hinweis auf den Bebauungsplan und die aktuelle Corona-Situation noch abgelehnt. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sieht das Vorhaben „mit gemischten Gefühlen“.

Das 70 Meter hohe Riesenrad war bislang erst einmal im Einsatz: im Londoner Hyde-Park. Dann verschwand es wegen der Corona-Pandemie im Lager. Im Juni wollte der Wormser Schaustellerbetrieb sein Fahrgeschäft in Bad Dürkheim errichten. Dazu hatte er sich das Gelände östlich der Saline ausgesucht, das im Privatbesitz von Peter Schwab ist. Der „City Star“, so der Name des Riesenteils mit 48 Gondeln, war in Teilen bereits angeliefert worden. Drei Monate sollte sich das elf Millionen Euro teuere Rad drehen. Doch die Stadt machte den Bestrebungen einen Strich durch die Rechnung. Sie argumentierte mit dem Bebauungsplan des Geländes. Dort seien zwar fliegende Bauten zugelassen, dies sei aber im Zusammenhang mit den früheren Wurstmarktausstellungen und den damals verwendeten Zelten zu sehen. Das zweite und wohl wichtigere Argument der Stadt im Juni gegen ein Riesenrad an dieser Stelle: die Corona-Pandemie.

Landrat: „Idee eine gute Sache“

Nun darf das Riesenrad doch seine Runden drehen. Das Bauamt des Kreises sieht in dem Fahrgeschäft ein „lediglich anzeigepflichtiges“ fliegendes Bauwerk, so Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) auf Nachfrage. Das Rad dürfe maximal drei Monate auf dieser Stelle stehen. Die rechtliche Kulisse sei hier die gleiche wie beim Wurstmarkt, so der Landrat. Das Riesenrad habe eine gültige Ausführungsgenehmigung, außerdem sei ein Hygienekonzept erstellt worden. Er halte die „Idee für eine gute Sache“. Er weist daraufhin, dass das Ordnungsamt der Stadt Bad Dürkheim die örtlichen Verhältnisse geprüft (etwa in Sachen Lärm) und hier keine Bedenken gehabt habe. Einfacher gesagt fehlten der Stadt die rechtlichen Mittel, um den Betrieb des Riesenrads zu verhindern.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) blickt „mit gemischten Gefühlen“ auf das Ansinnen, das Rad neben der Saline zu betreiben. Er habe weiterhin Bedenken, gerade mit Blick auf die Wochenenden. „Ich hoffe, dass es sich einigermaßen in Grenzen hält“, sagte er zum Betrieb auf dem Platz, auf dem die Riesenradbesucher auch parken sollen. Die Corona-Gefahr bestehe weiterhin.

Mit Geländeeigentümer Schwab und dem Kreis habe er sich in den vergangenen Tagen unterhalten. Er sei dafür, dass dort keine Parallelbetriebe entstehen, wie etwa Ausschank. Der Flohmarkt soll nach Aussage Gloggers weiterhin stattfinden, dann steht das Rad still. Ein geplantes Dieselaggregat neben der Saline sei ihm noch ein Dorn im Auge gewesen. Hier werde gerade nach einer Alternative gesucht.

Guter Dinge zeigte sich der Schaustellerbetrieb Göbel. Hans Göbel kündigte an, dass mit den ersten Fahrten für Besucher am Freitag zu rechnen sei. Die Gäste müssen sich nach seiner Aussage auf die gängigen Hygienemaßnahmen einstellen, also eine Maske tragen und 1,5 Meter Abstand halten. Sechs Riesenräder hat der Familienbetrieb bereits in verschiedenen Städten aufgestellt. „Wir könnten noch fünf gebrauchen“, so Göbel. Bad Dürkheim ist für Göbel attraktiv, weil die Wormser so das mehrere Hundert Tonnen schwere Teil nicht weit transportieren müssen.

Das Rad soll sich bis Ende Oktober drehen – das wäre auch über die Wurstmarktzeit. Mit einer Höhe von 70 Metern überragt der „City Star“ den vom Wurstmarkt bekannten „Jupiter“ übrigens um 20 Meter.