Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde möchte ihr Gebetszentrum in der Haintorstraße aufgeben und stattdessen eine Moschee mit Minarett in der Gewerbestraße bauen. Der entsprechenden Bauvoranfrage hat der Bauausschuss am Donnerstag mit 6:4-Stimmen zugestimmt.

Gegen den Bau einer Moschee durch die Ahmadiyya-Gemeinde, die seit 30 Jahren in Freinsheim ansässig ist, hat keines der Ausschussmitglieder Einwände oder Bedenken, das wurde mehrfach ausdrücklich betont. Das jetzige Gebetshaus in der Haintorstraße sei in einem sehr schlechten baulichen Zustand und zu klein. Der Diskussionspunkt war, ob man zustimmen soll, dass ein Gewerbegrundstück anderweitig genutzt wird und damit die knappen Gewerbeflächen reduziert werden.

Das etwa 1850 Quadratmeter große Grundstück in der Gewerbestraße 24 liegt im Gewerbegebiet, für das der Bebauungsplan „Östlicher Ortsteil“ gilt. Bisher wurde das Gelände von einem Malerbetrieb genutzt, auch befindet sich ein Wohnhaus mit Garage darauf.

Zweigeschossige Moschee mit Flachdach geplant

Laut der Bauvoranfrage soll dieses Haus erhalten werden und der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde dort einziehen. Im hinteren Bereich des Geländes soll eine zweigeschossige Moschee mit Flachdach und einer Grundfläche von 14,45 auf 13,80 Meter errichtet werden. Auf das Flachdach soll eine Kuppel aufgebracht werden. Westlich der Moschee soll ein Minarett mit einer Firsthöhe von zwölf Metern gebaut werden, das nicht begehbar sein wird. Außerdem soll ein eingeschossiges Nebengebäude errichtet werden. In der Moschee soll Platz für 150 Personen sein.

Ausdrücklich wird in der Bauvoranfrage betont, dass kein Gebetsruf vorgesehen sei. Ebenso wird betont, dass es keine Koranschule, keine nach außen hörenden Gesänge und keine großen Feiern wie Hochzeiten geben wird. Auch werde die Moschee keine überregionale religiöse Einrichtung. Sie solle nur die religiöse Stätte für die lokale Ahmadiyya-Gemeinde sein. Für die Autos der Moscheebesucher sind auf dem Gelände zehn Stellplätze vorgesehen.

Wertvolle Gewerbeflächen anders nutzen?

Nach Angaben der Abteilung Bauen und Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim sind im Gewerbegebiet nur Gewerbebetriebe zulässig. Allerdings könnten Ausnahmen für Einrichtungen gemacht werden, die kirchlichen, kulturellen, sozialen oder gesundheitlichen Zwecken entsprechen. Das Vorhaben der Ahmadiyya-Gemeinde entspreche in allen anderen Punkten den Vorgaben des Bebauungsplans. Die Verwaltung empfahl daher, der Bauvoranfrage zuzustimmen, verbunden mit der Vorgabe, dass die Ahmadiyya-Gemeinde keine Einschränkungen bei den gewerblichen Betrieben in der Umgebung, etwa im Hinblick auf Lärm, verlangen darf.

Gewerbeflächen seien in Freinsheim sehr gefragt. Es gebe nur noch wenig Platz für Gewerbebetriebe und die Stadt dürfe künftig keine Gewerbegebiete mehr ausweisen. Deshalb solle man möglichst die vorhandenen Gewerbeflächen nicht anderweitig nutzen, argumentierten die Beigeordneten Jochen Weisbrod (CDU) und Willi Simon (FDP) sowie Ausschussmitglied Barbara Reibold-Niederauer (CDU). Weisbrod und Reibold-Niederauer verwiesen darauf, dass Gewerbe der Stadt Steuereinnahmen bringe und für Arbeitsplätze im Ort sorge. Die Stadt solle die Ahmadiyya-Gemeinde dabei unterstützen, einen anderen Standort für die Moschee zu finden, forderte Reibold-Niederauer.

Ahmadiyya-Gemeinde integriert und engagiert

Das versuche die Gemeinde schon seit Jahren erfolglos, gab Stefan Ballhausen (SPD) zu bedenken. Er sprach sich dafür aus, der Bauvoranfrage zuzustimmen. Von einem Grundstück hänge nicht die weitere gewerbliche Entwicklung in der Stadt ab, so Ballhausen. Außerdem könne man dem Besitzer des Grundstücks nicht die Möglichkeit verwehren, sein Gelände zu verkaufen. Ballhausen verwies darauf, dass die Ahmadiyya-Gemeinde schon lange in Freinsheim ansässig, integriert und sozial engagiert sei.

Alle Teilnehmer der Diskussion betonten, dass sie Verständnis für die Argumente der jeweils anderen Seite hätten. „Mehrere Herzen schlagen in meiner Brust“, so Bürgermeister Matthias Weber (FWG).

Weisbrod forderte dazu auf, die Nutzung der Flächen im Gewerbegebiet generell zu überprüfen. Hier sei im Lauf der Jahre manches entstanden, was nicht zulässig sei.