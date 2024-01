Erpolzheim gehört zwar nicht zum sogenannten Kreiscluster, also dem Gebiet, in dem die Verlegung von Glasfaserkabeln vom Land finanziell gefördert wird. Doch auch der eigenwirtschaftliche Ausbau durch die Deutsche Glasfaser verlaufe nicht problemlos und es gebe Verzögerungen, sagte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

Bergner betonte, dass daran nicht das Unternehmen allein schuld sei, sondern viele Faktoren eine Rolle spielen würden. Als ein Beispiel nannte er, dass Versorgungsleitungen nicht dort liegen, wo sie nach Plan liegen sollten. Das werde beim Aufgraben festgestellt, dann müsse die Planung geändert und eventuell neue Genehmigungen beantragt werden. Beigeordneter Frank Bühler (FWG) berichtete, dass die Gemeinde keine Infos von der Deutschen Glasfaser bekomme. Die Gemeinde habe zwar einen Zeitplan erhalten, „doch der ist so viel wert, dass man ihn nicht anschaut“, sagte Bergner. Er hoffe, dass die Verlegung von Glasfaserkabel bis Herbst abgeschlossen sei. Mit dem Projekt wurde in Erpolzheim im Februar 2023 begonnen.