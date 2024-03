Der Gemeinderat beschäftigt sich am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, im Rathaus mit dem Haushalt 2024 und 2025. Auch die kommunale Kita ist ein Thema.

Im Ergebnishaushalt rechnet die Gemeinde mit einem Jahresüberschuss von 355.480 Euro für 2024. Auf der Einnahmenseite aus Verwaltungstätigkeiten stehen rund 6,89 Millionen Euro, bei den Ausgaben sind es knapp 6,53 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt weist ein Defizit von 125.600 Euro auf: 596.300 Euro aus Einzahlungen stehen 721.900 Euro an Auszahlungen gegenüber.

Bei der kommunalen Kita geht es um die Neugestaltung des nördlichen Außenbereichs. Geplant sind in Abstimmung mit Kita und Gemeinde Ausschreibungen für Rückbau und Erdarbeiten, neues Pflaster, die Herstellung von Grünflächen und ein größeres Spielgerät. Pflanzarbeiten sollen in Eigenleistungen erfolgen. Laut Beschlussvorlage soll der Bürgermeister Aufträge (rund 200.000 Euro) an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen und bis Jahresende fertig sein.