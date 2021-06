Nach langem Warten wegen des Lockdowns darf der ASV Weisenheim am Sand seine Freizeitanlage in der Ritter-von-Geißler-Straße öffnen. Grund genug, am Sonntag, 20. Juni, ab 12 Uhr zum „Tag des Offenen Platzes“ einzuladen.

Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen. „Eigentlich wäre zu der Zeit Weinfest im Ort. Da wollten wir wenigstens ein bisschen was anbieten“, erklärt die Zweite ASV-Vorsitzende Iris Lischewski-Koch. Sie betont, dass Tische mit Abstand stehen, es Desinfektionsmittelspender und Einbahnstraßenregelungen für Ein- und Ausgänge gibt und Gäste sich mit der Luca-App oder analog auf Papier registrieren. „Wir sind corona-konform“, sagt die engagierte Zweite Vorsitzende.

Hoffen auf viele Gäste

Ausprobiert werden können Boule, Murmel und Fußball-Billard. Auch auf dem Beachvolleyball-Platz darf sich ausgetobt werden. Inzwischen hat der ASV ein Klettergerüst mit Schaukel für die Kleinen aufgestellt. Ein Bodentrampolin soll folgen. Bei der Finanzierung hat dem Club aber Corona einen Strich durch die Planung gemacht. Deshalb hofft der ASV auf viele Gäste am Sonntag.