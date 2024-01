Bis auf Weiteres bleibt die Landesstraße 522 wegen gravierender Frostschäden voll gesperrt. Das hat der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft, mitgeteilt. Durch weitere Schäden sei die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr zu gewährleisten. Am Freitag hatte es einen Vorort-Termin mit LBM und Kreisverwaltung gegeben. Schafft verwies nochmals auf die Umleitung, die wegen der gesperrten Haupstraße in Leistadt über die K1 von Weisenheim am Berg zur B271 verläuft.