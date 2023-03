Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade hat Jonas Schäfer seine ersten beiden Bezirksligatore erzielt – in einem folgenschweren Spiel. Der FV Freinsheim hat am Mittwoch mit dem 3:2 gegen die FG 08 Mutterstadt die Tabellenspitze erobert. Wegen eines Corona-Verdachts bei der FG hieß es am Freitag, die Begegnung gegen Bobenheim-Roxheim am Samstag, 16 Uhr, sei abgesetzt. Das hatten beide Trainer mitgeteilt. Am späten Freitagabend dann die Kehrtwende: Es wird doch gespielt.

Der Tabellenführer Freinsheim, der im Sommer in die Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, aufgestiegen ist, gegen das Schlusslicht aus Bobenheim-Roxheim? Alles nur Formsache? Trainer Christian