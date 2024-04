Am Sonntag, 14. April, startet im Salinarium in Bad Dürkheim die Freibadsaison. Dann wird auch der 40. Geburtstag des Bades begangen. Die Feierlichkeiten mit Eröffnung der Riesenrutsche beginnen um 10 Uhr. Anlässlich des Jubiläums gibt es auch Event-Aufgüsse in der Sauna, Baustellenführungen durch die Therme sowie verschiedene Aquagymnastik-Angebote.