Gleich zweimal durfte sich der Träger des Dürkheimer Frauenhauses in der vergangenen Woche freuen. Der Lions Club Wachenheim und der Rotary Club Bad Dürkheim übergaben jeweils 5000 Euro an den Verein Lila Villa.

Lions Club Präsidentin Ruth Darting überreichte den Scheck über 5000 Euro am vergangenen Dienstag an Agathe Klug und Marita Zeppei, beide sind Sprecherinnen des Vereins. Die Summe setzt sich aus Einnahmen der Bewirtung des Eckkopfturms und der Bad Dürkheimer Weinbergnacht, Erlösen aus dem Flohmarkt in der Burgkirche und Spenden der Mitglieder zusammen. Am Donnerstagabend überreichte der Rotary Club ebenfalls 5000 Euro an Lila Villa. Dabei handele es sich um ein Drittel der Einnahmen aus der Wurstmarktlosaktion, so Präsidentin Meike Pelzer. Sie erklärte, dass diese immer an Projekte in der Region gehen.

Gut ausgebildete Fachkräfte wichtig

„Wir sind sehr dankbar darüber“, verwies Klug darauf, dass der gemeinnützige Trägerverein auf Spenden angewiesen ist. Nicht nur der räumliche Umzug der Beratungsstelle und die Ausstattung für die geplante Erweiterung des Frauenhauses verursachten Kosten, auch den laufenden Betrieb gelte es zu finanzieren. „Uns ist es wichtig, dass gut ausgebildete Fachkräfte mit den Frauen arbeiten“, soagte Klug. Daher müssten diese auch entsprechend entlohnt werden.

Ruth Darting (links), Agathe Klug und Marita Zeppei bei der Übergabe des Schecks des Lions Club. Foto: Lions Club

Der Verein Lila hat 1995 das Bad Dürkheimer Frauenhaus eröffnet, zwei Jahre später folgte eine Fachberatungsstelle. Nach einer Phase der Ungewissheit, ob das Frauenhaus in den Räumen bleiben kann, entschied die Stadt 2023, das Gebäude zu kaufen. Zugleich verpflichtete sie sich zum Erhalt des Hauses und mehrere n Erweiterungen.