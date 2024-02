Jeweils mit einer Frau an der Spitze ihrer Kandidatenlisten ziehen die Grünen in der Verbandsgemeinde Wachenheim in den Wahlkampf um möglichst viele Sitze im Verbandsgemeinde- und Stadtrat Wachenheim sowie im Ortsgemeinderat Ellerstadt.

Sonja Teschner führt die Grünen-Liste für den Verbandsgemeinderat an, in den sie 2019 ebenso gewählt wurde wie in den Wachenheimer Rat. Dort wurde sie Stadtbeigeordnete, trat aber 2021 aus persönlichen Gründen zurück. In der Verbandsgemeinde blieb sie durchgehend aktiv, doch „fünf Jahre reichen nicht, um Themen zu Ende zu bringen“. Es gebe noch einiges zu tun, bei dem sie dranbleiben und mitgestalten wolle.

Ganz oben auf der Liste für den Ellerstadter Rat steht Renate Kalinke . „Ich bin seit 15 Jahren in der Ortsgemeinde aktiv. Unser Dorf zeichnet sich durch eine Vielzahl ehrenamtlicher, sehr erfolgreicher Projekte aus, die in kurzer Zeit umgesetzt wurden“, sagt sie. Sie strebe eine konstruktive, lösungsorientierte Arbeit über Parteigrenzen hinweg an. Ihr Motto: Zuerst die Gemeinde, dann die Partei.

Spitzenkandidatin für den Stadtrat Wachenheim ist Petra Herriger . Nach fünf Jahren dort ist ihr wichtig, dass „wir in Wachenheim vielseitig aufgestellt sind“. Nur so könne die Stadt sich weiterentwickeln. Zudem möchte sie junge Menschen für Gemeindeleben und Ratsarbeit gewinnen.

VG-Rat Wachenheim

1. Sonja Teschner, 2. Andreas Repp (beide Wachenheim), 3. Renate Kalinke (Ellerstadt), 4. Thorsten Teschner (Wachenheim), 5. Monika Isis Ksiensik, 6. Bernhard Eckardt (neu), 7. Marlies Schreiber-Kirsch (alle drei Ellerstadt), 8. Matthias Vogel-Heim, 9. Claudia Vogel (beide Wachenheim), 10. Johannes Kirsch, 11. Angela Laubenstein (neu) (beide Ellerstadt), 12. Nils Rosenberger (Wachenheim)



Gemeinderat Ellerstadt

1. Renate Kalinke, 2. Bernhard Eckardt (neu), 3. Marlies Schreiber-Kirsch, 4. Peter Jansen, 5. Iljiana Kitsch (neu), 6. Dennis Dietrich (neu), 7. Monika Isis Ksiensik, 8. Johannes Kirsch, 9. Silke Wiemer (neu), 10. Egon Maier, 11. Angela Laubenstein (neu), 12. Gudrun Leinenbach (neu), 13. Uschi Morgenstern, 14. Margaret Kierney



Stadtrat Wachenheim

1. Petra Herriger, 2. Nils Rosenberger, 3. Andreas Repp, 4. Matthias Vogel-Heim, 5. Thorsten Teschner, 6. Sonja Teschner, 7. Kathrin Blitzke