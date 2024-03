Fotobegeisterte, aufgepasst: Das 3F-Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim lädt für Sonntag, 17. März, 10 bis 15 Uhr, zur Fotobörse in der Wachenheimer Stadthalle, Bahnhofstraße 20, ein. Nachdem die Börse laut Veranstalter viele Jahre in Forst stattfand, richte man sie nach dem großen Erfolg im Vorjahr erneut in Wachenheim aus. Dort feiert die Veranstaltung in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Besucher finden hier laut Pressemitteilung „alte Kameras, Zubehör und Literatur, die von zahlreichen Ausstellern aus ganz Deutschland sowie dem europäischen Ausland angeboten werden“.

Parallel dazu ist das 3F-Museum in der Deidesheimer Weinstraße 33, gegenüber dem alten Rathaus, am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten der Fotobörse sind auch für einen Museumsbesuch gültig.

Weitere Informationen gibt es am Samstag und Sonntag telefonisch unter 06326 6568 oder auf der Webseite des 3F-Museums unter https://3F-museum.de.