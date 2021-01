Die unfallträchtigte Feuerbergkreuzung wird in diesem Jahr zu einem Kreisel umgebaut. Das hat der Leiter des Landesbetriebs Mobiliät in Speyer, Martin Schafft, auf Anfrage mitgeteilt.

Das Abstimmungsverfahren sei beendet. Somit habe der LBM Baurecht für das Projekt. Außerdem sei man inzwischen auch im Besitz der noch benötigten Grundstücke, erläuterte Schafft weiter. Die Ausschreibung für die Bauarbeiten werden von seiner Behörde bereits vorbereitet. Der Kreisel soll einen Durchmesser von 40 Metern haben und etwa 800.000 Euro kosten. Laut Schafft muss während der Bauzeit die Kreuzung voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten werden zwischen drei und fünf Monate in Anspruch nehmen, schätzt der LBM-Leiter. Umleitungspläne gebe es noch nicht.

An der Kreuzung treffen sich die Landesstraßen 526 zwischen Ellerstadt und Erpolzheim sowie die L 527 zwischen Gönnheim/Friedelsheim sowie Birkenheide/Maxdorf. Die viel befahrene Kreuzung wird von Pendlern Richtung Ludwigshafen benutzt. Für die Ellerstadter ist die Kreuzung besonders wichtig, da ihre Hauptausfahrtstraße, die L526, darauf hinzu führt. Die Gemeinde hat sich seit Jahren für einen KreiselUmbau der Kreuzung eingesetzt, um die Gefahrenstelle zu entschärfen. 2018 hatte sich die Gemeinde sogar mit einer Resolution an den LBM gewandt. Unterschriften für einen Kreisel wurden auch gesammmelt. Nach einer neuerlichen Unfallauswertung signalisierte der LBM noch 2018, dort ebenfalls Handlungsbedarf zu sehen. Die Polizei hat im Jahr 2019 dort acht Unfälle mit zwei leicht und einem schwer verletzten Verkehrsteilnehmer registriert. Im vergangenen Jahr wurde die Geschwindigkeit auf der L 527 im Kreuzungsbereich von 70 auf 50 reduziert.

Groß ist die Freude über den Kreisel insbesondere in Ellerstadt: „Das ist super“, so die Reaktion von Ortsbürgermeister Elke Stachowiak (FWG) am Montag. Sie habe nicht damit gerechnet, dass nun doch so schnell die baulichen Voraussetzungen haben geschaffen werden können. Eine lange Vollsperrung sei nicht abschreckend. „Bei so einem Projekt ist das hinnehmbar.“ Ellerstadt habe schon viele Großbaustellen bewältigt.