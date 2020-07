Am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, geriet nach Angaben der Polizei im in Ellerstadt eine Photovoltaikanlage (PVA) in Brand; vermutlich aufgrund eines defekten Paneels. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, alle Hausbewohner hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit gebracht, es entstand kein Sachschaden am Gebäude. Nur ein Teil der PVA wurde beschädigt, teilt die Polizei mit.

Einen Zufallsfund machten die Beamten nach eigenen Angaben dann allerdings im Nachgang: vor Ort wurde in einem Kellerraum eine Cannabis-Plantage festgestellt. Dies rief die Kriminalpolizei auf den Plan, die gegen den Verantwortlichen nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.