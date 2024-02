Die drei Mitglieder der FDP-Fraktion führen auch die Stadtratsliste für die Kommunalwahl im Juni an. Bei der Mitgliederversammlung am Montag hat die Partei außerdem das Ziel für den Wahlkampf ausgegeben: Sie will zurück in eine Regierungskoalition – gerne mit der CDU.

Petra Dick-Walther, Walter Schubert und Jan Eymael nehmen die Plätze eins bis drei ein. Dick-Walther sprach von einer „attraktiven Liste“. Es seien alle Altersgruppen und eine Vielfalt der Berufe vertreten. Stadtverband-Chef Peter Brodhag betonte, dass alle Listenplätze besetzt seien: „Wir müssen uns beteiligen, wir müssen die demokratischen Prozesse sichern.“

Dick-Walther ist Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Die Fraktionsvorsitzende der FDP im Dürkheimer Stadtrat sagte, auch wenn es bei der Kommunalwahl 2019 nicht gelungen sei, in eine Regierungskoalition – vorher hatte es ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen gegeben – zu kommen, habe die Fraktion „nicht den Kopf in den Sand gesteckt“. Sie sprach von einer kritischen und konstruktiven Oppositionsarbeit. Zuletzt habe die Fraktion den Neubau der Tourist-Information in der Brunnenhalle abgelehnt. In der aktuellen Lage mit dem noch nicht abgeschlossenen und sich verzögernden Thermebau könne es sich die Stadt nicht leisten, sich „ein weiteres Bauprojekt ans Bein zu binden“.

Die Stadt müsse aufpassen, dass neben Geldern für Bauprojekte noch Mittel für eine „gesunde Infrastruktur für unsere Schulen und Kindergärten“ bleibe. Es seien in den vergangenen Jahren unter Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und der Koalition aus SPD, FWG und Grünen viele Projekte angedacht worden, „aber die Umsetzung hat gefehlt“. Zu langsam gehe es bei der Neugestaltung der Spielplätze, dem Neubau der Valentin-Ostertag-Schule oder beim Supermarkt im Fronhof. Es gelte nun, zügig Projekte umzusetzen, wie eine attraktive Anbindung des Bahnhofs an die Innenstadt zu erreichen. Über den Auftrag der Bürger würde sie sich freuen, „vielleicht auch wieder mit der CDU in der alten Koalition“.

Ablösen der „abgewirtschafteten Koalition“

Walter Schubert sitzt seit 1999 im Stadtrat. Für ihn habe mit der neuen Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) „eine neue Zeitrechnung“ begonnen. Sie bringe neuen Schwung mit. Er kritisierte, dass die FDP nach dem Bürgerentscheid zur Alten Stadtgärtnerei hingehalten worden sei, wie es mit dem Gelände weitergehe. Gegen die Stimmen der FDP seien auch die Parkgebühren auf dem Wurstmarktplatz beschlossen worden, betonte er. Ein Antrag der Grünen zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen sei ein „Schauantrag nach jahrelanger Schlafmützigkeit dieser Koalition“. Das Ziel sei, ein gute Ergebnis zu erzielen, eine Regierungsbeteiligung und das Ablösen der „abgewirtschafteten Koalition“.

Winzer Jan Eymael sitzt seit fünf Jahren im Stadtrat. Er wolle seine Kompetenzen in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus einbringen. Peter Brodhag folgt auf Platz vier. Der Steuerberater sitzt bereits im Bauausschuss und will weiter der Stadt mit seinen Nachfragen „auf die Füße treten“. Jurist Jochen Rinck, der im Kulturausschuss der Stadt sitzt, belegt Platz fünf.

Die Liste

Petra Dick-Walther, Walter Schubert, Jan Eymael, Peter Brodhag, Jochen Rinck, Benjamin Reinhardt, Peter Walther, Karin Brodhag, Thorsten Schacht, Christian Hennicke, Katharina Bechtoldt, Hans-Jochen Weidhaas, Gabi Kutschke-Ott, Andreas Kicherer, Rudolf Riedle, Florian Scholl, Marcus Nachbauer, Karin Eymael, Paul Delker, Julia Reinhardt, Jürgen Lauter, Otmar Schreiber, Steven Murr, Mesut Yumurtaci, Stephanie Lappe, Saskia Gajek-Breier, Martin Steiniger, Horst Schröpfer, Fabian Sieber, Annkathrin Häußling, Joachim Hey, Johannes Nowak.