Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist ein 78-Jähriger nach dem Einkauf bei Edeka Stiegler in Bad Dürkheim laut Polizei Opfer zweier Diebinnen geworden. Die Täterinnen sprachen den Mann an und boten an, ihn nach Hause zu fahren, nachdem ein zuvor gerufenes Taxi ihn nicht transportieren wollte. Hierfür lud eine der Frauen den Einkaufstrolley des 78-Jährigen in den Kofferraum ihres Autos. Zu Hause bemerkte er, dass der Trolley geöffnet war und ein Dokumentenmäppchen mit Bargeld und Debitkarte fehlte. Die Täterinnen werden beschrieben als zwischen 45 und 50 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzer Kleidung und schwarzen Haaren. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Täterinnen und dem Tatauto geben können, mögen sich bei der Polizei melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Tipps zum Schutz vor Trickdieben und Betrügern gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.