Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Freitag zwischen 7 und 14 Uhr einen in der Haintorstraße in Freinsheim abgestellten VW Tiguan beschädigt – und ist dann einfach weitergefahren. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.