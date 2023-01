Am Sonntag gegen 19 Uhr hat die Polizei in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand den Fahrer eines Citroen C3 gestoppt, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Während der Kontrolle stellten die Beamten typische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der 23-Jährige gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun zudem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden die Polizisten auch bei einem 25-jähirgen Beifahrer fündig: Er hatte Marihuana in seiner Jackentasche, das sie ebenfalls sicherstellten. Auch gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.