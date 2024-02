Der 68-jährige Edmund Müller ist Kandidat der Bürger für Weisenheim am Berg (BfW) für das Amt des Bürgermeisters bei der Kommunalwahl im Juni.

Einstimmig, so die BfW, habe die Mitgliederversammlung den gebürtigen Frankenthaler, der seit 2011 in Weisenheim am Berg wohnt, zum Kandidaten gewählt. Müller, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern, war nach eigenen Angaben politisch bisher nicht aktiv – beruflich bedingt habe die Zeit gefehlt. Der gelernte Mess- und Regeltechniker arbeitete nach dem Studium der Betriebswirtschaft bei ABB in Mannheim, wo er zuletzt Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung war. Seit 2019 ist er Rentner und Mitglied der Bürger für Weisenheim am Berg.

Er interessiere sich für den Ort und würde gern etwas bewegen, begründet Müller seine Kandidatur. Wichtig seien ihm Offenheit, Toleranz, Glaubwürdigkeit und die Transparenz politischer Entscheidungen. „Ich möchte die komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit annehmen und gemeinsam mit allen Parteien, Vereinen, Organisationen, Weinbaubetrieben und Gewerbetreibenden in Weisenheim am Berg Lösungen erarbeiten“, sagt Müller. Ziel sei es, dass sich das Leben in Weisenheim am Berg „weiterhin positiv und nachhaltig entwickelt“, so der Hobbymusiker und Motorrad-Fan.

Für Familien attraktiv bleiben

Er wolle sich dafür einsetzen, dass Weisenheim am Berg für Familien attraktiv bleibt und Senioren in der Gemeinde einen „selbstbestimmten Lebensabend“ verbringen können. Auch strebe er einen nachhaltigen und sanften Tourismus und eine Unterstützung von Gastronomie und Weinbau „als wichtige Standbeine der Weisenheimer Infrastruktur“ an.

Eine Liste mit Kandidaten für den Gemeinderat will die BfW bei einer weiteren Mitgliederversammlung wählen. Derzeit hat die BfW zwei der 16 Sitze im Gemeinderat.