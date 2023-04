Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gemischte Gefühle bei den DHC-Damen nach einem zähen 1:0-Heimerfolg gegen den TV Alzey und einer unglücklichen 1:2-Niederlage bei der TG Frankenthal II. Besonders auswärts rächte sich die schlechte Chancenverwertung.

Dieses Mal hatte DHC-Trainer Rüdiger Hänel immerhin etwas mehr Wechselmöglichkeiten im Spiel. Am Samstag hatte er 14 Spielerinnen im Kader, am Sonntag noch 13. So startete das Heimspiel