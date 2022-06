Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, wurden in Friedelsheim insgesamt fünf Werbeplakate entwendet. Vereinsvertreter des TuS Friedelsheim hatten die Plakate aufgehängt. Sie sollten für das Sommerfest des Vereins werben, das am Freitag, 8. Juni, und Samstag, 9. Juni, stattfindet. Wer die Plakate abgehängt und entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.