Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Dürkheimer Innenstadt tut sich etwas: Wo lange Zeit das Eiscafé Medison am Stadtplatz zu Hause war, setzt nun das Restaurant „Stadtblick“ auf regionale Gerichte und Weine. Währenddessen bekommt die Parfümerie Waas eine neue Optik, und in das ehemalige Testzentrum in der Weinstraße Süd zieht ein neuer Mieter ein.

Eine Idee von Unternehmerin Eva Wagner und ihrem Lebensgefährten Stephan Czermak ist nun Realität geworden. Am Dürkheimer Stadtplatz Nummer 12, wo nach dem Auszug