Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feldhockey: Auf das erste Saisonspiel folgt nun die erste Auswärtsreise in der neuen Spielzeit für die Herren des Dürkheimer HC. In der Zweiten Regionalliga Süd tritt die Mannschaft von Coach Andreas Schanninger am Samstag, 16 Uhr, beim Rüsselsheimer RK an. Und der hat vergangenes Wochenende so richtig abgeliefert.

Der Kapitän ist vorläufig von Bord. Nach seiner schweren Verletzung an Schulter und Schlüsselbein aus der Begegnung mit Safo Frankfurt wird Richard Neu längere Zeit ausfallen.