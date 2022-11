Das Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Weisenheim und dem FV Freinsheim hat wegen der Tabellensituation zusätzlich an Brisanz gewonnen. Der SVW steht auf einem Abstiegsplatz, der FVF hat zuletzt dreimal in Folge verloren.

Der Sieg der Weisenheimer gegen den ESV Ludwigshafen wird durch eine Rote Karte für Innenverteidiger Niclas Loch wegen einer so genannten Notbremse getrübt. „Zwei ESV-Spieler rennen sich quasi gegenseitig über den Haufen. Niclas, der im Lauf war, ist auf sie gefallen. Das war noch nicht einmal ein Foul, geschweige denn eine Rote Karte“, ärgert sich SVW-Trainer Sebastian Dumont auch Tage später noch. Loch fehlt dennoch gesperrt. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen die Ludwigshafener war der Coach zufrieden. Zwar habe der ESV von 0:3 auf 2:3 verkürzt, habe danach aber keine zwingenden Chancen mehr erspielt.

Nachdem laut Dumont die Kurve bei der Trainingsbeteiligung deutlich nach oben gegangen ist und er Alternativen auf der Bank hatte, ist der Ausfall Lochs ein herber Rückschlag. „Auch Lukas Löffel wird uns vor der Winterpause wegen seines Muskelbündelrisses nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Max Janta ist mit der Uni weg“, bedauert Dumont. Seine Hoffnung ruht auf einem Comeback des lange fehlenden Mikail Terzi, der Loch ersetzen könnte. Auch Manuel Kiefel ist eine Alternative. Vielleicht schafft es Benjamin Bischoff mal in die Startformation. Seine Erfahrung, Klasse und Präsenz könnten der Mannschaft gerade in einem Derby guttun.

Paul Hermes hat geliefert

Doch es gibt auch erfreuliche Personalien. „Paul Hermes hat gut verteidigt und eine ordentliche Partie abgeliefert. Er wird weiter seine Einsätze erhalten“, legt sich der Coach fest. Und über die Wichtigkeit von Rainer Stork, der sich aktuell in einer tollen Verfassung präsentiert, braucht man nicht zu reden. 14 Tore belegen seinen Wert. Und einer hat sich klammheimlich festgespielt: Marcel Baumann aus der Reserve. „Er spielt sehr solide, ist stabil, zuverlässig und kopfballstark“, betont Dumont. Der Sechser bleibt im Kader. Der Trainer hofft auf die drei Punkte, auch weil der Gegner derzeit etwas schwächle.

0:8-Klatsche nagt an FV

Wie ein Damoklesschwert hängt über den Freinsheimern die 0:8-Niederlage von Geinsheim. Ist da Wiedergutmachung angesagt? „Es gibt keine Wiedergutmachung. Das Spiel ist verloren und vorbei. Da können wir nichts mehr gutmachen. Aber die Mannschaft kann am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen, gerade in einem Derby“, fordert Trainer Christian Schäfer. Er erwartet eine Reaktion und Haltung. Konkret: Zweikämpfe führen, eine andere Körpersprache und eine gute Einstellung. Oder wie es der Coach in einem Begriff zusammenfasst: „Wir müssen gallig sein.“ Schon deswegen, weil bei einer weiteren Niederlage der Abstiegskampf drohe. Ein Horrorszenario für die ambitionierten Blau-Weißen.

Mehr Ballbesitz angestrebt

Ein Erfolgsrezept könnte sein, längere Ballbesitzphasen zu schaffen. Zuletzt sei die Kugel nach Ballgewinnen ruck-zuck wieder weg gewesen. „Außerdem müssen wir Rainer Stork aus dem Spiel nehmen. Er ist die Lebensversicherung der Weisenheimer“, weiß Schäfer. Der Torjäger soll konsequent bei der Ballannahme gestört werden, und genauso wichtig: Die Zuspiele in den Lauf Storks müssen unterbunden werden. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Saisonstart der vorigen Runde, als auf exakt diese Weise Stork sein Team in Freinsheim in Führung brachte.

Die Erklärung dafür, warum zuletzt immer mal wieder der eine oder andere potenzielle Stammspieler nicht in der Startelf stand, gibt Schäfer nachvollziehbar: „Ich muss auch denen gerecht werden, die immer trainieren.“

Es gäbe vier Parameter für ein Ticket zu Spielbeginn: Trainingsteilnahme, Trainingsleistung, Spielleistung und taktische Überlegungen. Das alles fließe in die Entscheidungsfindung mit ein. Mit den verletzten Thomas Wiszniowiecki und Tobias Huhn haben zwei Akteure das Training wieder aufgenommen.

Tagestipp

SVW-Trainer Sebastian Dumont 3:1

FVF-Trainer Christian Schäfer 0:1