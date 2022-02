Philip Karst (TV Dürkheim) und Jan Wroblewski (TV Bad Bergzabern) gingen lange Zeit gemeinsam auf Korbjagd – für die SG TV Dürkheim/BI Speyer. Zwei, die sich kennen und schätzen. Zwei, die studieren und Basketball als größte Passion haben. Während Karst seinen Kurstadt-Korbjägern trotz seines Studiums in Landau all die Jahre treu geblieben ist, wechselte der in Bellheim lebende Wroblewski 2017 zum TV Bad Bergzabern. Noch heute ist er gesetzter und geschätzter Leistungsträger bei den Südpfälzern. Das hat er seiner intensiven und guten Basketball-Ausbildung in Speyer und Bad Dürkheim zu verdanken – daraus macht Wroblewski keinen Hehl. Am vergangenen Wochenende war der 25-Jährige mit 32 Punkten und vier Dreiern einer der erfolgreichsten Schützen aller Mannschaften in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest. Der ehemalige SG-Leistungsträger freut sich, in dem mit Spannung erwarteten Pfalzderby am Samstag um 18 Uhr (VG Halle Bad Bergzabern) auf Philip Karst und andere alte Dürkheimer Weggefährten zu treffen.